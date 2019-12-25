Петербургские кинотеатры не спешат закрываться после приказа Минкульта

17 марта Министерство распорядилось приостановить работу кинотеатров в числе прочих культурных организаций.

Во вторник, 17 марта, Министерство культуры России опубликовало приказ об изменении работы культурных учреждений в период угрозы распространения коронавируса. Согласно нему, приостановить прием посетителей должны музеи, выставочные центры, цирки, филармонии и кинотеатры, подведомственные Минкульту.

В Петербурге от разгулявшегося вируса защищаются не только тщательной дезинфекцией, но и отменой мероприятий с массовым скоплением людей. Так еще до приказа Эрмитаж и Исаакиевский собор перешли в онлайн, отменив очные лекции и экскурсии, а Александринский театр решил показывать спектакли с помощью трансляций, чтобы не собирать людей в залах. Piter.TV узнал у петербургских кинотеатров, государственных и частных, как они будут действовать в связи с новым приказом российских властей.

В PR-службе кинотеатров "Формула Кино", "Синема Парк" и "Окко" нам рассказали, что сначала в организациях дождутся официального распоряжения городских властей, чтобы в соответствии с ним отрегулировать деятельность кинотеатров.

Так произошло в Москве, где вышел указ мэра города об ограничении количества билетов, и согласно нему мы ограничили покупку билетов в наших московских филиалах. Если власти официально введут тот или иной режим о закрытии или незакрытии, то мы будем его соблюдать, безопасность наших гостей – одна из приоритетных задач. Мы постоянно отслеживаем ситуацию и ждем официальных решений, а действуем по ситуации и оперативно. Нам хватило часа, чтобы тогда перевести все кинотеатры на систему покупки максимум 50 билетов. – отметили в PR-службе трех кинотеатров.

Кроме того, добавил наш собеседник, если специалисты решат закрыть кинотеатры, то прежде всего задумаются о закрытии торговых центров, где и расположено большинство кинофилиалов. Деятельность торговых центров, подчеркнули в PR-службе, в любом случае будет регулироваться городом. Все профилактические рекомендации, данные сверху, в компаниях уже выполняют, заверила PR-служба.

В "Доме Кино" по ситуации нам ответили кратко:

Пока мы как работали, так и работаем. У нас пока ничего не менялось.

До кинотеатров "КАРО" и "Аврора" Piter.TV дозвониться не удалось, в "Великан Парке" прокомментировать наш вопрос не смогли, а от "Мираж Синема" на момент публикации мы не получили обещанного обратного звонка.

Ранее мы рассказывали, что "Севкабель Порт" отменил массовые мероприятия из-за коронавируса.

Фото: pxhere; mkrf.ru