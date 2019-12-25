Коронавирус лишит Петербург звания свадебной столицы России

В прошлом году иностранцы заключили в Петербурге 7010 браков.

Из-за коронавируса Петербург временно потеряет статус свадебной столицы. До множественных запретов из-за коронавируса играть свадьбы в Петербург приезжали жители других городов и иностранцы. За 2019 год в Петербурге зарегистрировали 49 381 брак, из них – 7 010 браков с участием иностранцев. Представитель комитета по развитию туризма Яна Макшина в беседе с "Невскими Новостями" рассказала, что для иностранцев в нашем городе временно перестанут устраивать свадьбы.

Проект "Санкт-Петербург – свадебная столица России" был рассчитан как на российских граждан, так и на иностранных. Конечно, в большей степени мы его ориентировали на гостей города, – объяснила она

Яна Макшина отметила, что заключить брак в рамках это проекта можно будет летом. Но пока все границы закрыты, проект развиваться никак не будет.

Ранее петербуржцам посоветовали не играть свадьбы до 30 апреля.

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