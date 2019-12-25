У посещавшего ЕС вице-губернатора Петербурга не нашли коронавирус

Вице-губернатор после возращения находится в режиме самоизоляции в Боткинской больнице.

У вернувшегося из Европы вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

Вице-губернатор после возращения находится в режиме самоизоляции в Боткинской больнице. Сейчас он проходит плановые обследования. Все те, кто контактировал с вице-губернатором, находятся под наблюдением.

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Фото: Piter.TV