В США назвали два фактора, при которых заражение коронавирусом перестанет носить массовый характер.

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса. Профессор Школы системной биологии GMU рассказала "РИА Новостям" о двух факторах, от которых это зависит. Одним из них является процесс эволюции коронавируса.

Мы знаем, что в новом хозяине — а человек новый хозяин для вируса — происходит ослабление вируса прокомментировала ученый

Анча Баранова напомнила, что вирус летучей мыши попал в человека, затем - перешел от человека к человеку. Путь инфекции при этом сопровождался мутациями. Сейчас коронавирус из Китая старается приспособиться к человеческому организму. На данный момент эксперт не может ответить, сколько времени у вируса на это уйдет.

Исследователь добавила, что вторым фактором является приобретенный иммунитет, который усилится благодаря процессу естественной вакцинации. После того, как коронавирусом переболеет 70% населения, в человеческой популяции появится прослойка людей с антителами. В этом случае распространение инфекции не будет носить такой массовый характер.

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