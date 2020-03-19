Петербуржца с подозрением на коронавирус госпитализировали в Индонезии

У молодого человека поднялась температура под 40, и пот течет ручьем.

В Индонезии госпитализировали жителя Петербурга. На своей странице в Instagram молодой человек рассказал, что у него подозрение на коронавирус.

Юноша попал в больницу с 40-градусной температурой. На видео, которое он опубликовал в сторис, видно, что пот течет буквально ручьем. Петербуржец рассказал, что у него уже взяли кровь и сделали рентген легких. В настоящий момент пациент находится в изоляторе, где пробудет две недели.

"Они не говорят мне ничего. Поместили в изолятор на две недели, пока не поймут точно, что со мной", - отметил путешественник, добавив, что улетел из России 6 февраля, а две недели назад был проездом в Малайзии.

Ранее мы писали, что за тестом на коронавирус за сутки обратились 4 тысячи петербуржцев.

Видео: Instagram / andrei777.777