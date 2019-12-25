В Петербурге с сегодняшнего дня ограничили численность досуговых мероприятий в помещениях до 50 человек.

В четверг,19 марта, стало известно о том, что за тестом на коронавирус за сутки обратились 4 тысячи петербуржцев. Об этом заявил вице-губернатор по соцполитике Олег Эргашев.

"Необходимо направлять на эти исследования только тех, у кого есть либо клиника, либо острая респираторная вирусная инфекция. Не надо просто так в плановом порядке всем массово обследоваться", —сказано в сообщении.

Также Эргашев отметил, что руководителям петербургских организаций не стоит проверять своих сотрудников ежедневно.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам посоветовали не играть свадьбы до 30 апреля.

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