В четверг,19 марта, стало известно о том, что за тестом на коронавирус за сутки обратились 4 тысячи петербуржцев. Об этом заявил вице-губернатор по соцполитике Олег Эргашев.
"Необходимо направлять на эти исследования только тех, у кого есть либо клиника, либо острая респираторная вирусная инфекция. Не надо просто так в плановом порядке всем массово обследоваться",
—сказано в сообщении.
Также Эргашев отметил, что руководителям петербургских организаций не стоит проверять своих сотрудников ежедневно.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам посоветовали не играть свадьбы до 30 апреля.
Фото:pixabay
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