Петербургские кареты скорой помощи снабдили аппаратами искусственной вентиляции легких

В 580 машинах по всему городу установлены такие аппараты по борьбе с осложнениями коронавируса.

Каерты скорой помощи по всему Петербургу оснастили портативными аппаратами для искусственной вентиляции легких, техника для борьбы с возможными непростыми осложнениями коронавируса появилась в 580 машинах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 18 марта.

Кроме того, в некоторых поликлиниках города, в том числе, №19 на Пражской улице, вовсю берут анализы на коронавирус у петербуржцев. Желающих пока немного, но возможность провериться есть – с собой достаточно иметь полис ОМС. Также в упомянутой поликлинике организовали отдельный инфекционный бокс для временной изоляции, он имеет отдельный выход из медучреждения.

Приехавшим из неблагополучных из-за вируса стран горожанам нужно позвонить в 112 и остаться дома: врачи приедут для забора анализов к самим петербуржцам.

Ранее в Выборгской межрайонной больнице рассказали, как выборжанам провериться на коронавирус.

Фото: пресс-служба Смольного