В Выборгской межрайонной больнице рассказали, как выборжанам провериться на коронавирус

Комментарий заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Владимира Серова.

В Выборге завершилось совещание по вопросам борьбы с коронавирусом. По итогам заседания официальный представитель Выборгской межрайонной больницы рассказал, что делать выборжанам, у которых возникла необходимость провериться на коронавирус. Сейчас медики разделили всех потенциальных участников процедуры сдачи анализов на три категории. В случае с людьми, приехавшими из-за границы, или контактировавшими с иностранцами, рекомендовано вызывать врача на дом. Если симптомы острого распираторного заболевания проявятся у жителей Выборга, не выезжавших за границу, решение о методе сдачи анализов будет приниматься индивидуально. Для тех, кто просто захочет провериться на коронавирус, но при этом, чувствующих себя нормально, и не выезжавших за границу, в ближайшее время запустится забор анализов на территории больницы.

Подробности - в комментарии Владимира Серова, заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе.

В поликлинике организована горячая линия по номеру 3 46 95. Все приехавшие из-за границы должны отзвониться по этому номеру, сообщить время пересечения границы и место пребывания за границей. По их адресу выедет бригада, она проведет все необходимые исследования. У нас сформировано достаточное число бригад. Просим таким лицам минимизировать посещение поликлиники, в такое время лучше, чтобы к ним сотрудники приезжали сами. Пациенты без какой-либо клиники, прибывшие из-за границы получат больничный лист на период карантина, но им нужно предоставить документы, подтверждающие факт пребывания за границей. Вторая группа - это пациенты из-за границы с температурой и другими признаками ОРВИ. Они также отзваниваются, к ним выезжают сотрудники. Третья группа - жители, которые не были за границей, у них нет клиники и симптомов. С завтрашнего дня с 9 до 11 для них будет организован забор анализов на территории поликлиники для всех желающих.

Эксперт также призвал местных жителей регулярно обновлять официальный сайт и группу "ВКонтакте" медицинского учреждения. По данным медиков, в эти дни к ним поступает до 400 телефонных звонков параллельно. При этом значительная часть полезной информации, которую хотели бы получить звонящие, можно было бы узнать из Интернета.

Видео: Piter.TV