Коронавирус уменьшил пробки в Петербурге

Отсутствие пробок может быть связано с тем, что горожане переходят на удаленный режим работы и теперь им не приходится ехать до офиса.

Обычно к концу рабочей недели по будням Петербург охватывают пробки. Однако, коронавирус отменил и это положение дел. Утром в Петербурге пробки составили всего 3 балла. Об этом стало известно из сервиса "Яндекс.Пробки"".

Еще в 8:30 пробки в городе составляли пять баллов. Но уже к 10 утра пробки стали вовсе 3 балла. А затруднения замечены на тех участках, где произошла авария.

Отсутствие пробок может быть связано с тем, что горожане переходят на удаленный режим работы и теперь им не приходится ехать до офиса. Также на дистанционном обучении находятся студенты и некоторые школьники.

Фото: Piter.TV