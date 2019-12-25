Предполагается, что петербуржцев выпустят из больниц уже завтра.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что в Петербурге к выписке готовятся несколько заболевших коронавирусом. Об этом сообщает вице-губернатор Олег Эгашев.

Предполагается, что петербуржцев выпустят из больниц уже завтра, 20 марта. Вице-губернатор отметил, что в Петербурге по последним данным не зафиксировано случаев смертности по внебольничной пневмонии.

Напомним, что за тестом на коронавирус за сутки обратились 4 тысячи петербуржцев. Власти города отметили, что Необходимо направлять на эти исследования только тех, у кого есть либо клиника, либо острая респираторная вирусная инфекция.

Ранее мы сообщали о том, что УФАС развеяло опасения петербуржцев о дефиците гречи и туалетной бумаги.

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