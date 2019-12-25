УФАС развеяло опасения петербуржцев о дефиците гречи и туалетной бумаги

Ведомство проверило магазины "Лента".

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что УФАС Петербурга провело проверку в магазинах "Лента" на наличие гречи и туалетной бумаги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в магазинах нет дефицита соответствующих продуктов. Отметим, что гречу и туалетную бумагу петербуржцы скупают на фоне пандемии коронавируса.

Также в УФАС Петербурга, что у магазинов не наблюдается проблем с поставками продукции.

Ранее мы сообщали о том, что приемная правительства Петербурга приостанавливает прием петербуржцев.

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