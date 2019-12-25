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УФАС развеяло опасения петербуржцев о дефиците гречи и туалетной бумаги
Сегодня, 15:02
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IRINA_CHALKINA

УФАС развеяло опасения петербуржцев о дефиците гречи и туалетной бумаги

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Ведомство проверило магазины "Лента".

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что УФАС Петербурга провело проверку в магазинах "Лента" на наличие гречи и туалетной бумаги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Отмечается, что в магазинах нет дефицита соответствующих продуктов. Отметим, что гречу и туалетную бумагу петербуржцы скупают на фоне пандемии коронавируса. 

Также в УФАС Петербурга, что у магазинов не наблюдается проблем с поставками продукции. 

Ранее мы сообщали о том, что приемная правительства Петербурга приостанавливает прием петербуржцев.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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