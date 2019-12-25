Коронавирус в России и Петербурге: последние новости за 1 мая

Статистика и последние новости в Петербурге и России.

Статистика по коронавирусу в Петербурге

В Петербурге за последние сутки диагностировали 349 новый случай коронавируса. Теперь общее число заболевших – 4 411. Всего с начала пандемии в Петербурге выздоровели 779 человек, всего умерло 33 человека. За последние сутки в Петербурге обследовали 7 362 человека. На карантине находится 2 684 человек. Из них 53 — в обсерваторе, 482 — на самоизоляции, 2 149 — контактные.

Статистика по коронавирусу в России

За сутки в России зафиксировали 7 933 новых случаев инфицирования, 1 601 пациентов поправились, 96 умерли. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 114 431 человека, 13 220 человек выздоровели, 1169 человек умерли.

Коронавирус в Петербурге: последние новости за сегодня

Сотрудников и пациентов института имени Вредена заразили его же сотрудники. С таким заявлением выступил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "78".

Рестораны Новой Голландии уже больше месяца бесплатно кормят жителей Адмиралтейского района. В рамках соцпроекта "Помоги соседу" горячее питание получают более 1500 петербуржцев, в основном, малоимущие и многодетные семьи.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021, подтвердила еще два смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Первый мед, на базе которого открылся первый федеральный стационар, начал принимать пациентов раньше срока.

Ветеран Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга 98-летняя Зинаида Корнева начала собирать средства в поддержку российских медиков, которые работают в больницах во время эпидемии коронавируса. В четверг вечером, 30 апреля, Петербургский "Зенит" опубликовал на своей официальной странице в Instagram трогательное видео с призывом оставаться дома.

Коронавирус в России: последние новости за сегодня

Заместитель председателя Совета безопасности, глава партии "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Михаилу Мишустину, заразившемуся коронавирусной инфекцией. Также он заявил, что развитие пандемии коронавируса COVID-19 подтолкнет к пересмотру трудового законодательства в стране.

Врач-реаниматолог одного из московских медицинских учреждений рассказала, какие категории пациентов чаще всего попадают в реанимацию. Специалист обратила внимание, что у большинства из пациентов, находившихся в реанимации, были сопутствующие заболевания, многим было до 80 лет.

Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, срок инкубационного периода может достигать трех недель.

За последнее время в России увеличивается число случаев инфицирования COVID-19 среди детей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам. Так, в Москве спад ожидается уже в начале мая, а в Петербурге пик болезни ждут в конце месяца.

Осенью в Россию может придти вторая волна заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.