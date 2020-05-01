В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

По данным на 1 мая 2020 года в России зарегистрировано 114 43 случаев коронавирусной инфекции.

Кандидат экономических наук вычислил пики пандемии коронавируса в разных регионах страны при помощи логарифмической кривой, построенной на статистике по заболеваемости. Об этом сообщает РИА "Новости".

Эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что пандемия COVID-19 в РФ закончится в начале августа. По его прогнозу общее число зараженных составит около 130–170 тыс. человек.

В Москве спад ожидается в первых числах мая, Подмосковье пройдет пик заболеваемости чуть раньше столицы, в Санкт-Петербурге пик заболеваемости придется на конец мая.

Прогноз по Центральному федеральному округу близок к московскому, в Северо-Западном административном округе пик придется на вторую декаду мая, в Поволжье инфекция отступит в мае, в Сибирском ФО — в середине мая, в Северо-Кавказском федеральном округе — во вторую неделю мая, в Уральском федеральном округе — в середине июня, в Южном федеральном округе — в конце мая, в Дальневосточном федеральном округе — в первой декаде мая.

По данным на 1 мая 2020 года в России зарегистрировано 114 43 случаев коронавирусной инфекции во всех субъектах страны. От болезни излечилось 13 220. За все время пандемии медики зафиксировали 1 169 летальных случая.

Фото: РИА "Новости" / Агаси Тавадян

Видео: kremlin.ru