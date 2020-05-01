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Врач уточнил, кто из пациентов с COVID-19 попадает в реанимацию

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Об этом реаниматолог одного из столичных медучреждений рассказал изданию "Вечерняя Москва".

Врач-реаниматолог одного из московских медицинских учреждений рассказала, какие категории пациентов чаще всего попадают в реанимацию. Именно в это учреждение поступают пациенты с подозрением на коронавирус COVID-19 и уже подтвержденным диагнозом.

Отмечается, что самому молодому из поступивших – 20 лет. Кроме того, специалист обратила внимание, что у большинства из пациентов, находившихся в реанимации, были сопутствующие заболевания, многим было до 80 лет, а также среди заболевшиз были люди с весом от 100 кг и больше.

Отметим, что ранее тало известно, сколько может достигать срок инкубационного периода нового коронавируса COVID-19.

Теги: коронавирус, москва, реанимация
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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