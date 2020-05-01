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Стало известно, сколько может достигать инкубационный период COVID-19

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Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил глава НИИ имени Склифосовского.

Стало известно, сколько может достигать срок инкубационного периода нового коронавируса COVID-19. Как заявил в интервью директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков, он может достигать трех недель. Он предполагает, что из-за этого в стране опять надо будет вводить жесткие меры. Специалист также призвал россиян более ответственно относиться к карантину. 

Врач обратил внимание, что в последнее время число тяжело болеющих пациентов с "серьезной" пневмонией увеличилось в сравнении с показателем несколькими неделями ранее.

Ранее мы сообщали о том, что кандидат экономических наук вычислил пики пандемии коронавируса в разных регионах РФ при помощи логарифмической кривой, построенной на статистике по заболеваемости.

Видео: Youtube/Мослекторий

Теги: институт им склифосовского, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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