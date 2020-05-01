Стало известно, сколько может достигать инкубационный период COVID-19

Стало известно, сколько может достигать срок инкубационного периода нового коронавируса COVID-19. Как заявил в интервью директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков, он может достигать трех недель. Он предполагает, что из-за этого в стране опять надо будет вводить жесткие меры. Специалист также призвал россиян более ответственно относиться к карантину.
Врач обратил внимание, что в последнее время число тяжело болеющих пациентов с "серьезной" пневмонией увеличилось в сравнении с показателем несколькими неделями ранее.
Ранее мы сообщали о том, что кандидат экономических наук вычислил пики пандемии коронавируса в разных регионах РФ при помощи логарифмической кривой, построенной на статистике по заболеваемости.
Видео: Youtube/Мослекторий
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