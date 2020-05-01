  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:29
40
Rybka123
Код вставки плеера

Минздрав констатировал увеличение числа детей с коронавирусом

0 0

За время пандемии двое детей скончались. 

За последнее время в России увеличивается число случаев инфицирования COVID-19 среди детей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

В Минздраве уточнили, что в настоящее время в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра находятся 11 детей в тяжелом состоянии. За время пандемии коронавируса двое детей скончались. 

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о важнейшем рубеже борьбы с коронавирусом и призвал всех россиян остаться дома на майские праздники. 

По данным на 1 мая 2020 года в РФ зарегистрировано 114 43 случаев коронавирусной инфекции во всех субъектах страны. От болезни излечилось 13 220. За все время пандемии медики зафиксировали 1 169 летальных случая. 

Фото: Global Look Press  

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии