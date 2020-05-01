Минздрав констатировал увеличение числа детей с коронавирусом

За время пандемии двое детей скончались.

За последнее время в России увеличивается число случаев инфицирования COVID-19 среди детей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

В Минздраве уточнили, что в настоящее время в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра находятся 11 детей в тяжелом состоянии. За время пандемии коронавируса двое детей скончались.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о важнейшем рубеже борьбы с коронавирусом и призвал всех россиян остаться дома на майские праздники.

По данным на 1 мая 2020 года в РФ зарегистрировано 114 43 случаев коронавирусной инфекции во всех субъектах страны. От болезни излечилось 13 220. За все время пандемии медики зафиксировали 1 169 летальных случая.

Фото: Global Look Press