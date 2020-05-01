Глава Минздрава заявил о важнейшем рубеже борьбы с коронавирусом

В министерстве призвали всех граждан воздержаться от посещения общественных мест.

РФ приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусом, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко. Его словам приводит пресс-служба министерства.

Глава Минздрава призвал россиян остаться дома в майские праздники. Он отметил, что в данный период важно ответственное поведение каждого россиянина, что является решающим фактором в победе.

Остаться в эти дни дома и провести праздник с семьей– означает упредить дальнейшее развитие эпидемии, сберечь своё здоровье и здоровье своих близких.

Михаил Мурашко

В России в данный момент зарегистрировано 114 43 случаев коронавирусной инфекции во всех субъектах страны. От болезни излечилось 13 220. За все время пандемии медики зафиксировали 1 169 летальных случая.

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Фото: Минздраф РФ

Видео: kremlin.ru