Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

В России в данный момент зарегистрировано 114 43 случаев коронавирусной инфекции.

Осенью в Россию может придти вторая волна заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что существует высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования пойдет на спад. Тем не менее, когда вернется прохладная и дождливая погода и открытии мест высокого скопления людей (школы, заводы, рестораны и т.д.) высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период.

В России в данный момент зарегистрировано 114 43 случаев коронавирусной инфекции во всех субъектах страны. От болезни излечилось 13 220. За все время пандемии медики зафиксировали 1 169 летальных случая.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала основные критерии, которые могут стать триггерами для начала снятия ограничительных мер.

Фото: Global Look Press

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