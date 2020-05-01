Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Число инфицированных в РФ выросло до 114 431.

В интервью ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала основные критерии, который могут стать триггерами для начала снятия ограничительных мер.

По ее словам, главное, что может разрешить ослабить ограничения, является снижение темпов прироста заразившихся. Далее она назвала факт наличия свободных коек для лечения пациентов с коронавирусом и наращивание числа проводимых тестирований на наличие COVID-19. Попова также добавил, что возможно, будут и другие критерии, но они будут рассмотрены позднее.

В России в данный момент зарегистрировано 114 43 случаев коронавирусной инфекцией во всех субъектах страны. От болезни излечилось 13 220. За все время пандемии медики зафиксировали 1 169 летальных случая.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила о снижении роста заболеваемости COVID-19 в 3,5 раза.

Видео: government.ru