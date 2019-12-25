У 45% заразившихся коронавирусом нет симптомов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении роста заболеваемости COVID-19 в 3,5 раза в апреле. Заявление она сделала во время совещания президента России Владимира Путина с губернаторами и членами правительства.

По словам Поповой, снизить темп распространения инфекции удалось благодаря режиму самоизоляции и ограничениям, которые ввели власти из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день зафиксировано сокращение с 27% до 7 с небольшим процентов.

При этом Глава Роспотребнадзора рассказала, что у 45% заразившихся коронавирусом нет симптомов. Она добавила, что COVID-19 переболел каждый пятый медик в столице.

Ранее Путин рассказал, что в России выросло производство аппаратов ИВЛ, защитных масок и лекарств.