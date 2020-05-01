В России выявили 7933 новых случая заражения коронавирусом

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 114 431 случаев заражения.

В России зафиксировано 7 933 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. По данным ИЦК прирост составил 7,4%.

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 114 431 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всех регионах страны.

За сутки от коронавируса в России излечилось 1 601 человека. За весь период пандемии — 13 220. За сутки подтверждено 96 летальных случаев. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 1 169 человек.

Ранее COVID-19 нашли у премьер-министра Михаила Мишустина.

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