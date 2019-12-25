Российский врач заразил коронавирусом коллег после поездки в Турцию

С таким заявлением выступил губернатор города.

Сотрудников и пациентов института имени Вредена заразили его же сотрудники. С таким заявлением выступил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "78".

Полагают, что один из медиков, вернувшийся из Турции, пренебрег 14-дневным карантином и на 4 день вышел на работу. Он проводил определенные мероприятия, в результате чего заразились и пациенты, и персонал. Напомним, что в научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии заразились коронавирусом около 300 человек.

Еще хуже, что за это время были выписаны больные, которые уехали в другие регионы и понесли (инфекцию) дальше отметил глава города.

Так же Беглов уточнил, что за нарушение карантина следует уголовная ответственность: в городе уже возбудили пять дел.

Напомним, что НИИ имени Вредена закрыт на карантин с 8 апреля. Оказавшиеся "в заточении" пациенты записали видеобращение с призывом о помощи.

Ранее мы писали, что в НИИ им. Вредена прокомментировали ситуацию с карантином в связи с коронавирусом.

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