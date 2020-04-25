"Уже на грани": пациенты 13 отделения НИИ Вредена рассказали о своем заточении на карантине

Пациентам никто ничего не объясняет: работники просто приносят еду и снова закрывают все входы и выходы.

На 25 апреля в Санкт-Петербурге режим карантина вводили более чем в десяти городских больницах. Одной из них оказался Петербургский институт травматологии и ортопедии имени Вредена. Двери больницы для врачей и пациентов после вспышки коронавируса закрылись еще 9 числа. Именно с этого момента присутствующие в здании столкнулись не только с физической изоляцией, но и с информационной.

Стандартный 14-дневний карантин для пациентов 13-го отделения идет уже третью неделю. При этом никто ничего не объясняет: работники просто приносят еду и снова закрывают все входы и выходы.

"Куда обращаться никто не знает. Все телефоны НИИ Вредена переведены на автоответчик. Главврач непонятно где и как с ним связаться, чтобы получить ответы на вопросы, тоже никто не знает" Рассказал сын одной из пациенток.

С каждым днем перепуганные больные, многие из которых недавно пережили сложные операции, снова и снова просят привлечь внимание к ситуации. Неравнодушные уже написали множество обращений - в администрацию президента, Мишустину, в министерство здравоохранения, но пока ответом на все просьбы и письма звучит лишь привычная больничная тишина.

Известно лишь то, что НИИ подчиняется федеральным службам. Об этом твердят как в Роспотребнадзоре, так и в секретариате губернатора Петербурга.

"Люди там уже готовы чуть ли не голодовку объявлять, они на грани" Рассказал сын одной из пациенток.

Ранее мы писали, что врач НИИ имени Вредена рассказал о массовом заболевании коронавирусом в его отделении.

Видео/фото: Piter.tv