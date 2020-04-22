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Врач НИИ имени Вредена рассказал о массовом заболевании коронавирусом в его отделении

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У некоторых сотрудников тяжелая форма заболевания.

В НИИ им. Вредена в отделении патологии позвоночника и костной онкологии все сотрудники заразились коронавирусом. Об этом накануне в своем Instagram рассказал заведующий отделением Дмитрий Пташников. 

По словам врача, вирус был диагностирован у 32 пациентов и всех 10 сотрудников, причем у 9 медработников обнаружили пневмонию. Двое пациентов находятся в реанимации. 

Пташников отметил, что никакие, даже современные средства индивидуальной защиты не помогли не заразиться. Сам завотделением тоже оказался болен, у него несколько дней была температура. 

"Это не конец света, поверьте нашему нескромному опыту"

сказал он в своем обращении.

Напомним, НИИ им. Вредена закрылся на карантин 9 апреля. 

Видео: Дмитрий Пташников / Instagram 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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