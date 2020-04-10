Институт Вредена закрыли из-за коронавируса

ФГБУ "НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена" до 23 апреля закрыто на карантин. Об этом сообщается на официальном сайте медицинского учреждения.
Виной тому стала "сложившаяся эпидемиологическая ситуация из-за COVID-19". Здание закрыто на карантин до 23 апреля. Подробности не сообщаются.
Учреждение осуществляет медицинскую помощь в области травматологии и ортопедии.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Смольном подготовили проект о доплатах врачам за борьбу с коронавирусом.
Фото: medvedev_md_ / Instagram
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