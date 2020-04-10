Институт Вредена закрыли из-за коронавируса

Пока только на 14 дней.

ФГБУ "НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена" до 23 апреля закрыто на карантин. Об этом сообщается на официальном сайте медицинского учреждения.

Виной тому стала "сложившаяся эпидемиологическая ситуация из-за COVID-19". Здание закрыто на карантин до 23 апреля. Подробности не сообщаются.

Учреждение осуществляет медицинскую помощь в области травматологии и ортопедии.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Смольном подготовили проект о доплатах врачам за борьбу с коронавирусом.

Фото: medvedev_md_ / Instagram