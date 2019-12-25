В Смольном подготовили проект о доплатах врачам за борьбу с коронавирусом

Для медиков, работающих в стационарах, выплаты немного выше.

В Смольном определили размер дополнительных выплат для медицинских работников в Петербурге, которые работают с больными коронавирусом и с подозрением на него. Соответствующее постановление направили на антикоррупционную экспертизу. Документ был разработан комитетом по здравоохранению.

Врачи скорой помощи получат надбавку в размере 41490 рублей, фельдшеры и медсестры этих же подразделений ― 20745 рублей. Работникам, занимающимся приемом пациентов у выездных бригад полагается 10372 рубля, а водителям и санитарам ― 7960 рублей.

Кроме того, для докторов, работающих в стационарах, предусмотрена доп.выплата в размере 51863 рублей, среднего персонала ― 25931 рублей, младшего персонала ― 15558 рублей.

Выплаты положены за работу "в особых условиях труда и дополнительную нагрузку".

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Фото: vk.com/komzdravspb