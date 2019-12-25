Стала известна доля россиян с иммунитетом к коронавирусу. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По её словам, тестовая проверка на COVID-19 показала, что иммунитет к новой инфекции есть только у трёх процентов граждан РФ.
Известно, что с начала марта Роспотребнадзор собирал показатели медиков, которые работали на поездах "Сапсан". В ведомстве предположили, что они много общались с заболевшими коронавирусом людьми. Оказалось, что иммунитет выработался только у трёх процентов докторов.
Попова в интервью "России-24" рассказала, что сегодня Роспотребнадзор будет проводить новый тест — в целом по популяции.
При наличиммунитети тест-системы иммуноферметного анализа, мы будем определять, есть или нет антитела у врачей, у медицинских работников, - сказала глава ведомства.
Медиков выбрали объектом анализа, так как они, по словам Поповой, находятся на передовой в борьбе с COVID-19.
Ранее мы рассказывали, что в клинической больнице имени Куватова в Уфе заражение коронавирусом подозревают у 170 человек. Среди них есть врачи, пациенты и медсёстры.
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