Тесты проводили на врачах, сопровождавших "Сапсан".

Стала известна доля россиян с иммунитетом к коронавирусу. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, тестовая проверка на COVID-19 показала, что иммунитет к новой инфекции есть только у трёх процентов граждан РФ.

Известно, что с начала марта Роспотребнадзор собирал показатели медиков, которые работали на поездах "Сапсан". В ведомстве предположили, что они много общались с заболевшими коронавирусом людьми. Оказалось, что иммунитет выработался только у трёх процентов докторов.

Попова в интервью "России-24" рассказала, что сегодня Роспотребнадзор будет проводить новый тест — в целом по популяции.

При наличиммунитети тест-системы иммуноферметного анализа, мы будем определять, есть или нет антитела у врачей, у медицинских работников, - сказала глава ведомства.

Медиков выбрали объектом анализа, так как они, по словам Поповой, находятся на передовой в борьбе с COVID-19.

Ранее мы рассказывали, что в клинической больнице имени Куватова в Уфе заражение коронавирусом подозревают у 170 человек. Среди них есть врачи, пациенты и медсёстры.