В больнице Уфы у 170 человек тест на коронавирус оказался положительным

Учреждение закрыли на карантин ещё 6 апреля.

В клинической больнице имени Куватова в Уфе заражение коронавирусом подозревают у 170 человек. Среди них есть врачи, пациенты и медсёстры.

Учреждение закрыли на карантин ещё 6 апреля. После этого анализы сдали 600 пациентов и 500 врачей. Сейчас первичный этап диагностики завершён. 170 проб дали положительный результат. Их отправят на подтверждение в Роспотребнадзор. Об этом рассказал глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.

При этом пациенты и врачи с отрицательными результатами будут изолированы на 14 дней. За ними установят медицинское наблюдение. Тех, у кого будут признаки ОРВИ или гриппа, отправят в другие медицинские учреждения.

Ранее мы рассказывали, что в Башкирии число заразившихся коронавирусом выросло до 40 человек.