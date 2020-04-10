Чиновники рассказали о последней статистике зараженных коронавирусом в регионе.

В Башкирии число заразившихся коронавирусом выросло до 40 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Сводка актуальна на 10 апреля. Специалисты уточнили, что COVID-19 найден у жителей Уфы, Кумертау, Дюртюли, Белебея, Бирска, Сибая, Белорецка, Альшеевского, Октябрьского, Кармаскалинского, Иглинского и Зианчуринского районов.

По информации экспертов, коронавирусной инфекцией также заразились девять медицинских работников из клинической больницы имени Куватова. В регионе над врачебным наблюдением из-за распространения инфекции находятся 3 647 человек. В общей сложности в Башкирии проведено 12 тысяч лабораторных анализов пациентов с подозрением на коронавирус.

Напомним, что с 31 марта в регионе введен режим полной самоизоляции. Разрешено выходить в магазин за продуктами первой необходимости, а также выносить мусор и выгуливать животных на расстоянии не более 150 метров от дома. Каждый гражданин, выходящий из дома, обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

В Башкирии введут комендантский час для пожилых и детей.

Видео: YouTube / Правительство Республики Башкортостан