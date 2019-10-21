В Башкирии введут комендантский час для пожилых и детей

Людям старше 65 придется находиться дома с 18 часов до 10 часов утра, детям - до 13 часов утра.

В Башкирии введут комендантский час для некоторых категорий граждан. Об этом во время совещания правительства региона заявил глава Радий Хабиров. По информации от чиновника, ограничения на выход на улицу для пожилого населения будет действовать ежедневно с 18 часов вечера до 10 часов утра по местному времени. Режим следует в обязательном порядке соблюдать жителям старше 65 лет и несовершеннолетним. Соответствующий график продлится на весь период самоизоляции.

Устанавливаем ограничение по времени нахождения вне дома независимо от того, какие были обстоятельства прокомментировал глава Башкирии

Хабиров добавил, что чиновники заметили, что режим "разбалтывается" в отношении детей. Он напомнил, что у школьников продолжаются учебные занятия, поэтому дети не должны находиться на улице с 18 часов вечера до 13 часов следующего дня.

Напомним, что согласно последней статистике в регионе зафиксировано 22 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Башкирии скончался пациент с предварительно диагностированным коронавирусом.

Видео: ВК/Администрация Главы Республики Башкортостан