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В НИИ им. Вредена прокомментировали ситуацию с карантином в связи с коронавирусом

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Учреждение находится на карантине с 8 апреля.

И.о. директора НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена прокомментировал ситуацию с коронавирусом в медицинском учреждении. Оно закрыто на карантин уже более 18 дней. Видеообращение появилось в социальных сетях.

Андрей Черный заверил, что ситуация находится под контролем. Все медикаменты для лечения пациентов и сотрудников у учреждения есть. 

На данный момент с отрицательным тестом на коронавирус выписалось 20 человек. 

И.о директора поблагодарил всех за терпение.

Ранее стало известно, что больной коронавирусом уроженец Махачкалы сбежал из НИИ им. Вредена

Видео: @medvedev_md_

Теги: карантин, коронавирус, нии вредена
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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