В НИИ им. Вредена прокомментировали ситуацию с карантином в связи с коронавирусом

Учреждение находится на карантине с 8 апреля.

И.о. директора НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена прокомментировал ситуацию с коронавирусом в медицинском учреждении. Оно закрыто на карантин уже более 18 дней. Видеообращение появилось в социальных сетях.

Андрей Черный заверил, что ситуация находится под контролем. Все медикаменты для лечения пациентов и сотрудников у учреждения есть.

На данный момент с отрицательным тестом на коронавирус выписалось 20 человек.

И.о директора поблагодарил всех за терпение.

Ранее стало известно, что больной коронавирусом уроженец Махачкалы сбежал из НИИ им. Вредена.

Видео: @medvedev_md_