Сведения о беглеце были переданы в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что больной коронавирусом уроженец Махачкалы сбежал из НИИ им. Вредена. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Известно, что 29-летний пациент лежал в отделении травматологии. Как оказалось, его закрыли на ключ из-за того, что в НИИ им. Вредена ввели карантин.

Предполагется, что мужчина сбежал из больницы во время доставки еды или лекарств. По другой версии он воспользовался запасным выходом.

Сведения о беглеце отправлены полиции.

Ранее стало известно, что пациенты НИИ им. Вредена оказались "в заточении" на карантине

Фото:Piter.tv