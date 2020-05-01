Рестораны Новой Голландии готовят больше тысячи бесплатных обедов для семей Адмиралтейского района: репортаж Piter.TV

Совсем недавно к акции "Помоги соседу" присоединилась благотворительная организация "Ночлежка".

Рестораны Новой Голландии уже больше месяца бесплатно кормят жителей Адмиралтейского района. В рамках соцпроекта "Помоги соседу" горячее питание получают более 1500 петербуржцев, в основном, малоимущие и многодетные семьи. Меню меняется каждый день. Весит один обед, в среднем, 600 грамм.

Руслан Закиров, шеф-повар ресторана "Kuznya House"

Мы слушаем, что говорят, прислушиваемся к комментариям. Каждую неделю мы меню пересматриваем, в зависимости от комментариев, потому что среди наших клиентов есть люди пожилого возраста. Они не могут есть острую еду, жесткую. Для них мы стараемся делать что-то другое. Руслан Закиров, шеф-повар ресторана "Kuznya House".

На кухне "Kuznya House" трудится восемь человек по 12 часов. Шесть официантов стали курьерами. За два часа они успевают доставить свыше 400 пакетов семьям и 150 пакетов в больницы.

Когда нам предложили эту историю с обедами, мы почувствовали себя частью чего-то большего. У людей, на самом деле, очень положительная реакция. Они безумно рады. Всегда ждут тебя каждый день. Елизавета Сидорова, официант-курьер

На днях к акции присоединилась организация "Ночлежка". Еду для нуждающихся раздают у входа в Новую Голландию. Один обед обходится ресторанам в 400 рублей. Деньги на приготовление собирают при помощи пожертвований. Несмотря на то, что акцию запустили недавно, люди уже пожертвовали свыше 100 тысяч рублей.

Видео: Piter.TV