В рамках ПМЭФ подписали соглашение о передаче 5 тонн продуктов на благотворительность

На полях Петербургского международного экономического форума фонд Росконгресс, экосистема "Добро.рф" и благотворительный фонд "Банк еды "Русь" подписали соглашение о передаче 5 тонн продуктов и воды на благотворительность. Об этом пишет ТАСС 23 июня.
Особое внимание уделено безопасности продукции: еда пригодна для употребления, с действующим сроком годности, качественно упакована и хранилась в соответствующих условиях.
Главная деловая площадка страны уже в этом году покажет пример ответственного отношения к продуктам питания на мероприятиях. Благодаря внедрению технологии их передачи на благотворительность, адресную помощь в виде свежих и безопасных продуктов, сохраненных в упаковках, смогут получать тысячи семей в городах проведения крупных форумов.
Артем Метелев, руководитель "Добро.рф"
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Фото: Piter.TV
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