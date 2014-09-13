В рамках ПМЭФ подписали соглашение о передаче 5 тонн продуктов на благотворительность

Особое внимание уделено безопасности продукции.

На полях Петербургского международного экономического форума фонд Росконгресс, экосистема "Добро.рф" и благотворительный фонд "Банк еды "Русь" подписали соглашение о передаче 5 тонн продуктов и воды на благотворительность. Об этом пишет ТАСС 23 июня.

Особое внимание уделено безопасности продукции: еда пригодна для употребления, с действующим сроком годности, качественно упакована и хранилась в соответствующих условиях.

Главная деловая площадка страны уже в этом году покажет пример ответственного отношения к продуктам питания на мероприятиях. Благодаря внедрению технологии их передачи на благотворительность, адресную помощь в виде свежих и безопасных продуктов, сохраненных в упаковках, смогут получать тысячи семей в городах проведения крупных форумов. Артем Метелев, руководитель "Добро.рф"

Ранее на Piter.TV: на ПМЭФ презентовали Lada Azimut, разработанный совместно со Сбером.

Фото: Piter.TV