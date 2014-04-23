На ПМЭФ-2025 презентовали Lada Azimut, разработанный совместно со Сбером

Специально разработанная для LADA AZIMUT программная платформа обеспечит новый уровень комфорта и безопасности для водителей и пассажиров.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) состоялась презентация новой модели Lada Azimut. Автомобиль разработан совместно со Сбером, интегрировавшим в него умные сервисы на основе искусственного интеллекта GigaChat. Презентацию на ПМЭФ провели Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Я хочу поблагодарить вас и всю команду Сбера за тот результат, который мы явили сегодня вместе всему автомобильному сообществу нашей страны и не только. И я уверен, что те сильные конкурентные преимущества, которые есть у этого автомобиля, станут основой для его успеха буквально в следующем году. Потому что в начале следующего года эта автомобильная новинка встанет на конвейер первой линии АвтоВАЗа в Тольятти. Максим Соколов, Президент АвтоВАЗа

Дизайн автомобиля подчеркивает динамику и визуально усиливает ощущение защищенности. Эффект достигается благодаря высокому капоту, диагональным линиям кузова, массивным вертикальным элементам передней и задней частей, а также 18-дюймовым колесным дискам и наклонной линии крыши. Салон LADA AZIMUT рассчитан на комфорт как в городе, так и в дальней дороге. Здесь предусмотрено множество полезных опций: электрорегулировки сидений и руля, беспроводная зарядка для смартфонов, система выбора режимов движения и электропривод багажной двери. Среди дополнительных опций — панорамная крыша с люком, обогрев боковых стекол, двухзонный климат-контроль, камера кругового обзора и электронный стояночный тормоз. Уже в базовой комплектации водитель получает 10-дюймовый мультимедийный экран с навигацией и 6 динамиками, цифровую приборную панель, камеру заднего вида, светодиодную оптику, систему контроля давления в шинах и бесключевой доступ.

Специально разработанная для LADA AZIMUT программная платформа обеспечит новый уровень комфорта и безопасности для водителей и пассажиров. Виртуальный ассистент на базе GigaChat поможет с построением маршрутов, звонками, управлением музыкой без необходимости касаться экрана.

Есть проблема с поставкой китайских автомобилей на российский рынок, на европейских тоже, как правило. Там далеко не все функции подключены, не все функции русифицированы. А здесь изначально сам интерфейс и вся базовая интеграция, она происходит на русском языке. И я думаю, что это такой новый шаг уважения к потребителю, к клиенту АвтоВАЗа. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

Приятным бонусом станет доступ к музыкальному сервису Звук — это миллионы треков в высоком качестве и аудиокнигам.

На ПМЭФ-2025 также стало известно, что Сбер примет участие в разработке стратегии развития космической отрасли России и трансформации предприятий Роскосмоса. Соответствующее соглашение о сотрудничестве заключили Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Банк поможет госкорпорации усовершенствовать механизм государственно-частного партнёрства, а также внедрить ИИ и роботехнику в космическую отрасль.

Видео: Piter.tv