На базе Первого меда открыли федеральный стационар

Стационар открыли раньше на две недели.

В четверг, 30 апреля, на базе Первого меда открыли первый федеральный стационар, который уже начал прием пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, сообщили в Смольном.

Сообщается, что в мае в семи федеральных учреждений развернут дополнительные койки. Несколькими днями ранее, 26 апреля, правительство города обратилось к Министру здравоохранения с просьбой досрочно направлять в Первый государственный университет имени академика Павлова пациентов с коронавирусом в связи с ситуацией в городе и готовностью стационара принимать пациентов.

Ранее мы писали, что в Петербурге студентов медвузов бросят на борьбу с коронавирусом.

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