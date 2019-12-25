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На базе Первого меда открыли федеральный стационар
Сегодня, 14:30
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smirenny

На базе Первого меда открыли федеральный стационар

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Стационар открыли раньше на две недели.

В четверг, 30 апреля, на базе Первого меда открыли первый федеральный стационар, который уже начал прием пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, сообщили в Смольном. 

Сообщается, что в мае в семи федеральных учреждений развернут дополнительные койки. Несколькими днями ранее, 26 апреля, правительство города обратилось к Министру здравоохранения с просьбой досрочно направлять в Первый государственный университет имени академика Павлова пациентов с коронавирусом в связи с ситуацией в городе и готовностью стационара принимать пациентов. 

Ранее мы писали, что в Петербурге студентов медвузов бросят на борьбу с коронавирусом.

Фото: pixabay

Теги: карантин, коронавирус, первый мед, стационар
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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