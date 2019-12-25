Их должности не будут связаны напрямую с взаимодействием с пациентами, болеющими коронавирусом.

В четверг, 30 апреля, стало известно, что в Петербурге студентов медвузов бросят на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространения коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.

В процессе подготовки списки студентов, которые могут быть приняты для работы в стационары. Мы отдаем себе отчет в рисках, которые связаны с привлечением этих совсем молодых людей к работе в очаге инфекции сказано в сообщении

Отмечается, что их должности не будут связаны напрямую с взаимодействием с пациентами, болеющими коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирусом чаще всего болеют люди активного возраста.

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