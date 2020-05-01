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Петербургский "Зенит" опубликовал трогательное видео с призывом соблюдать самоизоляцию

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Участники команды рассказали, что соскучились по совместным тренировкам и футболу.

В четверг вечером, 30 апреля, Петербургский "Зенит" опубликовал на своей официальной странице в Instagram трогательное видео с призывом оставаться дома. 

Участники команды рассказали, что соскучились по совместным тренировкам и футболу, а также отметили, что в мире есть вещи, которых стоит подождать.

Когда делаешь что-то вместе, становишься сильнее. Мы точно это знаем, потому что в этом — суть нашего дела, — говорится в ролике.

Ранее мы писали, что Александр Ерохин подготовил для болельщиков домашнюю тренировку.

Видео: Instagram  @zenit_spb

Теги: видео самоизоляция, зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Коронавирус в Петербурге,

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