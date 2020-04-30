Александр Ерохин подготовил для болельщиков домашнюю тренировку

Полузащитник "Зенита" записал небольшой видеоролик, в котором показал, как правильно тренироваться на самоизоляции.

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин записал для болельщиков небольшое видео, в котором показал, как правильно тренироваться в домашних условиях. Спортсмен заявил, что упражнения несложные, их сможет повторить любой желающий.

В ролике продолжительностью семь с небольшим минут Ерохин показал упражнения для зарядки. Это наклоны, махи руками в стороны, отжимания, планка, ягодичный мостик и другое. Во время выполнения упражнений футболист давал советы по тому, как делать их правильно.

Сразу после приостановки РПЛ 17 марта "Зенит" ушел на самоизоляцию. В настоящий момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице с 50 очками.

Ранее мы писали, что нападающий "Зенита" Даниил Шамкин поделился воспоминаниями о дебютном матче.

Видео: ВКонтакте / Газпромбанк