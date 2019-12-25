Нападающий "Зенита" Даниил Шамкин поделился воспоминаниями о дебютном матче

Он вышел на замену в игре с "Уралом".

Форвард сине-бело-голубых Даниил Шамкин в интервью телеканалу "Матч ТВ" рассказал о дебютной игре в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.). Он вышел на замену во втором тайме матча против "Урала", в котором "Зенит" одержал разгромную победу - 7:1.

Понимал, что счет в игре с "Уралом" позволяет тренерам меня выпустить. Они и правда в какой-то момент стали на меня поглядывать. Но я все равно заволновался, когда меня позвали. На бровке же перед выходом на поле успокоился. В тот момент я уже четко понимал, что надо делать поле. Этим старался занимать голову. Даниил Шамкин, нападающий "Зенита"

Напомним, Даниил Шамкин - воспитанник сине-бело-голубых. С сезона 2018/19 он играет за "Зенит-2" в Первенстве ПФЛ.

Ранее вратарь "Зенита" Михаил Кержаков поделился воспоминаниями о дебютном матче на стадионе "Газпром Арена".

Фото: fc-zenit.ru