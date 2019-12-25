Михаил Кержаков поделился воспоминаниями о первом матче на "Газпром Арене"

В нынешнем сезоне РПЛ вратарь сине-бело-голубых провел восемь игр.

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков в интервью официальному сайту Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) рассказал о первом матче на стадионе "Газпром Арена". Он вышел в основном составе сине-бело-голубых в матче 13 тура против "Ростова". Команда Сергея Семака выиграла с разгромным счетом - 6:1.

Впервые я здесь играл против "Ростова", тогда еще на поле выводил своего племянника. У меня было большое желание сыграть на этой арене. Когда сидел в запасе, все размышлял, смогу это сделать или нет. И в первой игре мы крупно победили, а "Ростов" же тогда шел в лидерах. Эмоции были особенными. Но самая запоминающаяся игра - со "Спартаком". И перфоманс, который устроил вираж, и все остальное - это было шикарно. Михаил Кержаков, вратарь "Зенита"

Напомним, в нынешнем сезоне РПЛ Михаил Кержаков провел восемь матчей. Четыре из них вратарь отыграл на ноль.

Ранее стало известно, что "Газпром Арена" планирует получить от УЕФА 20 миллионов рублей в качестве компенсации.

Фото: fc-zenit.ru