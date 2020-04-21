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"Газпром Арена" планирует получить от УЕФА 20 миллионов рублей в качестве компенсации

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Она примет четыре матча в рамках Евро-2020.

Генеральный директор стадиона "Газпром Арена" Владимир Литвинов в интервью агентству ТАСС рассказал о финансовых проблемах, возникших в связи с переносом чемпионата Европы по футболу на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Мы понесли расходы чуть более 20 миллионов рублей, но надеемся, что до конца апреля УЕФА нам их компенсирует в полном объеме. Поменяется схема финансирования объекта, потому что соревнования не проводятся и финансовый поток к стадиону со стороны клуба трансформируется. Стадион хоть и заморожен, но некоторые работы выполняются удаленно. Пока запас денежных средств у нас есть, мы на плаву.

Владимир Литвинов, гендиректор "Газпром Арены"

7 марта в связи с эпидемией коронавируса было принято решение провести Евро-2020 в следующем году. Сначала об этом сообщила Норвежская футбольная федерация на своем официальном сайте. Затем президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил информацию.

Напомним, на стадионе "Газпром-Арена" должны пройти четыре матча: три в рамках группового этапа и один в рамках четвертьфинала.

Ранее гендиректор "Зенита" Александр Медведев поддержал идею доиграть сезон РПЛ без зрителей.

Видео: YouTube / Sovsport.ru, Питер ТВ

Теги: газпром арена, евро 2020, коронавирус, уефа
Категории: Лента новостей, Спорт, Новости СПб, Футбол в России и Европе,

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