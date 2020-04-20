Гендиректор "Зенита" Александр Медведев поддержал идею доиграть сезон РПЛ без зрителей

По его словам, такой вариант лучше, чем не играть вообще.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью изданию "Спорт-Экспресс" поделился мнением о возможности доиграть нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) без зрителей после спада эпидемии коронавируса.

На первом месте стоит задача доиграть чемпионат. И если придется делать это без зрителей, то такой вариант лучше, чем не играть вообще. Давайте сейчас дождемся, когда команда начнет тренироваться и станут понятны сроки возобновления сезона. Количество людей, вовлеченных в проведение матчей без зрителей, не такое большое, включая телевидение и всех остальных. Но все равно для этого пандемия должна пойти на спад. Александр Медведев, гендиректор "Зенита"

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.

Ранее Александр Медведев сообщил, что 24 апреля клубы РПЛ проведут видеоконференцию.

Видео: YouTube / Diplomatrutube