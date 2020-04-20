Клубы РПЛ проведут видеоконференцию 24 апреля

Повестка дня на данный момент неизвестна.

Как стало известно агентству ТАСС, в эту пятницу, 24 апреля клубы Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) проведут видеоконференцию 24 апреля. Об этом сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Видеоконференция будет 24 апреля. Повестка дня неизвестна, думаю, будем обсуждать текущую ситуацию. Александр Медведев, гендиректор "Зенита"

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун раскритиковал идею доиграть сезон РПЛ без зрителей.

Видео: YouTube / Zenit Football Club , Lysenkov TV