Леонид Федун раскритиковал идею доиграть сезон РПЛ без зрителей

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун в интервью изданию "Спорт-Экспресс" поделился мнением о возможности доиграть нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) без зрителей после спада эпидемии коронавируса.

Мое отношение к такому варианту? Как бы лучше сформулировать... Это не очень разумное решение. Какой смысл играть без зрителей? Футбол без болельщиков мертв. Если сравнивать с Европой - там гигантский телевизионный контракт. Наш телевизионный контракт оскорбительно маленький. Фактически никакой, если разделить на все клубы. Если играть без зрителей на нормальном стадионе, а не на базе, то организация матча обойдется нам в 15-20 миллионов рублей. Такие вот затраты на одну игру, а доходов от матчей без болельщиков - ноль.

Леонид Федун, владелец "Спартака"