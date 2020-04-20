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Леонид Федун раскритиковал идею доиграть сезон РПЛ без зрителей

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Он считает такое решение "не очень разумным".

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун в интервью изданию "Спорт-Экспресс" поделился мнением о возможности доиграть нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) без зрителей после спада эпидемии коронавируса.

Мое отношение к такому варианту? Как бы лучше сформулировать... Это не очень разумное решение. Какой смысл играть без зрителей? Футбол без болельщиков мертв. Если сравнивать с Европой - там гигантский телевизионный контракт. Наш телевизионный контракт оскорбительно маленький. Фактически никакой, если разделить на все клубы. Если играть без зрителей на нормальном стадионе, а не на базе, то организация матча обойдется нам в 15-20 миллионов рублей. Такие вот затраты на одну игру, а доходов от матчей без болельщиков - ноль.

Леонид Федун, владелец "Спартака"

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. "Спартак" находится на восьмой позиции с показателем 28 очков.

Ранее Леонид Федун заявил о катастрофическом падении зарплат футболистов.

Видео: YouTube / Футбольный Биги, Спорт-Экспресс

Теги: коронавирус, леонид федун, российская премьер лига, фк спартак
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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