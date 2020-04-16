Леонид Федун заявил о катастрофическом падении зарплат футболистов

"Спартак" стал первым клубом РПЛ, чьи игроки согласились на понижение зарплаты.

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун в интервью агентству ТАСС прокомментировал ситуацию с зарплатами футболистов на фоне паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.), связанной с эпидемией коронавируса.

Насколько существенным будет снижение сумм трансферов и зарплат? Я думаю, близким к катастрофическому. Если это продлится до осени, а очень похоже, что так и выйдет, то будет очень больно. Думаю, что у государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы. Поэтому особо ни на что не рассчитываем. Будем просто выживать. Леонид Федун, владелец "Спартака"

"Спартак" стал первым клубом РПЛ, чьи игроки согласились на понижение зарплаты. В период самоизоляции игроки будут получать на 40% меньше.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. "Спартак" находится на восьмой позиции с показателем 28 очков.

Ранее бывший защитник "Спартака" Жерри-Кристиан Тчуйсе раскритиковал игру команды.

Видео: YouTube / FC Spartak Moscow, Спорт-Экспресс, Футбольный Биги