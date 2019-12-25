Экс-защитник "Спартака" Жерри-Кристиан Тчуйсе раскритиковал игру московской команды

По его мнению, клуб потерял свой стиль и показывает средний футбол.

Бывший защитник московского "Спартака" Жерри-Кристиан Тчуйсе в интервью изданию "Спорт-Экспресс" оценил нынешнюю игру команды под руководством немецкого тренера Доменико Тедеско.

"Я видел несколько игр под его руководством. По моему мнению, это очень средний футбол. Я вспоминаю, как играли мы - через пас, постоянные комбинации. Мы знали друг друга. Сейчас в "Спартаке" играют так, как будто игроки только недавно собрались. У нас же, когда мяч был у Егора Титова или Дмитрия Парфенова, мы знали, куда бежать, как открываться. "Спартак" потерял свой стиль игры. Команду должен тренировать старейшина, который знает культуру клуба. Таким может быть Титов, Ананко, Парфенов, Булатов", - сказал Тчуйсе.

Жерри-Кристиан Тчуйсе играл в "Спартаке" с 2000 по 2002 года. В составе красно-белых защитник стал двукратным чемпионом России.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. "Спартак" находится на восьмой позиции с показателем 28 очков.

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Фото: VK / @fcsm_official