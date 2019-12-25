Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выступил против обнуления сезона РПЛ

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим), вызванной эпидемией коронавируса.

"Сыграна большая часть чемпионата - 22 матча, обнулять его неправильно. Нам бы хотелось, чтобы турнир продолжился. Мы хотим попасть в тройку лидеров. Если режим самоизоляции будет отменен, мы с 1 мая начнем тренировки, а 7 июня возобновим РПЛ и к 20 июля доиграем в спокойном режиме. Если сезон не возобновится в это время и будет решение завершить его и распределить места в соответствии с сегодняшней таблицей, придется это принять", - сказал Карпин в интервью официальному сайту "Ростова".