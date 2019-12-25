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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выступил против обнуления сезона РПЛ
Сегодня, 17:10
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d_s_sarkisov

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выступил против обнуления сезона РПЛ

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Команда из Ростова-на-Дону идет на четвертом месте в турнирной таблице.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим), вызванной эпидемией коронавируса.

"Сыграна большая часть чемпионата - 22 матча, обнулять его неправильно. Нам бы хотелось, чтобы турнир продолжился. Мы хотим попасть в тройку лидеров. Если режим самоизоляции будет отменен, мы с 1 мая начнем тренировки, а 7 июня возобновим РПЛ и к 20 июля доиграем в спокойном режиме. Если сезон не возобновится в это время и будет решение завершить его и распределить места в соответствии с сегодняшней таблицей, придется это принять", - сказал Карпин в интервью официальному сайту "Ростова".

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. "Ростов" находится на четвертой позиции с показателем 38 очков.

Ранее тренер "Зенита" Анатолий Тимощук поделился мнением о возможности возобновить сезон РПЛ.

Фото: VK / @fcrostov

Теги: валерий карпин, коронавирус, российская премьер лига, фк ростов
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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