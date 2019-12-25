Анатолий Тимощук поделился мнением о шансах возобновить сезон РПЛ

Он считает, что турнир можно доиграть, если это не будет угрожать здоровью людей.

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук поделился мнением о шансах доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.), прерванный из-за эпидемии коронавируса.

"Лично мне кажется, что оптимальнее всего будет доиграть чемпионат, если это не будет угрожать здоровью. Не так много матчей осталось, всего восемь туров. И чтобы потом не возникало никаких вопросов по местам в еврокубках и на вылет. Считаю, что борьба за место в Лиге чемпионов будет очень интересной. То же самое касается и нижней части турнирной таблицы", - сказал Тимощук в интервью изданию "Фонтанка.ру".

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о тренировках во время карантина.

Фото: fc-zenit.ru