Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о тренировках во время карантина

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью телеканалу "Матч ТВ" рассказал о тренировочном процессе команды по время паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.), вызванной эпидемией коронавируса.

"В зависимости от направленности занятия и возможностей тренеров это делают разные помощники. Распределяем их так, чтобы в меру интересно было всем. В то же время прекрасно понимаем, что эти занятия носят поддерживающий характер. Какой-то серьезной нагрузки пока нет. Сейчас иначе и не может быть, пока мы не знаем даты, от которой надо отталкиваться, чтобы начать настоящую подготовку. Но и на эти занятия большинство ребят откликаются с удовольствием. Лично я очень надеюсь, что сбудется благоприятный прогноз и в мае мы начнем тренироваться более основательно", - сказал Семак.