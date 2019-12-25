Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о тренировках во время карантина

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью телеканалу "Матч ТВ" рассказал о тренировочном процессе команды по время паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.), вызванной эпидемией коронавируса.
"В зависимости от направленности занятия и возможностей тренеров это делают разные помощники. Распределяем их так, чтобы в меру интересно было всем. В то же время прекрасно понимаем, что эти занятия носят поддерживающий характер. Какой-то серьезной нагрузки пока нет. Сейчас иначе и не может быть, пока мы не знаем даты, от которой надо отталкиваться, чтобы начать настоящую подготовку. Но и на эти занятия большинство ребят откликаются с удовольствием. Лично я очень надеюсь, что сбудется благоприятный прогноз и в мае мы начнем тренироваться более основательно", - сказал Семак.
Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.
Ранее стало известно, что руководство "Зенита" согласилось повысить зарплату Сергею Семаку.
Фото: fc-zenit.ru
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